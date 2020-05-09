Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Лейкерс» вспомнили первое попадание Коби. Брайнт набрал за карьеру 33 643 очка

00:51
Коби Брайант. Фото NBA
Коби Брайант. Фото NBA
Теги:

Пресс-служба «Лейкерс» в Twitter опубликовал видео с первым результативным действием Коби Брайанта. Американец был выбран в первом раунде драфта-1995 под 13-м номером «Шарлотт», но сразу был отдан в команду из Лос-Анджелеса по предварительному соглашению клубов.

Он дебютировал в НБА в сезоне-1996/97. Всего же за карьеру набрал 33 643 очка.

26 января 2020-го пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир