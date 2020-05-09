«Лейкерс» вспомнили первое попадание Коби. Брайнт набрал за карьеру 33 643 очка

Пресс-служба «Лейкерс» в Twitter опубликовал видео с первым результативным действием Коби Брайанта. Американец был выбран в первом раунде драфта-1995 под 13-м номером «Шарлотт», но сразу был отдан в команду из Лос-Анджелеса по предварительному соглашению клубов.

Он дебютировал в НБА в сезоне-1996/97. Всего же за карьеру набрал 33 643 очка.

The first point of Kobe's career. 33,642 more to go. #BestOfLakersKnicks pic.twitter.com/i4f2q2hdyD — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 8, 2020

26 января 2020-го пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек.