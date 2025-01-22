«Лейкерс» дома переиграли «Вашингтон»

«Лейкерс» на своем паркете обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:88.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 29 очков. Лучшим у «Вашингтона» стал легкий форвард Билаль Кулибали с 17 очками.

«Лейкерс» занимают 6-е место в Западной конференции, «Вашингтон» идет 15-м на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Вашингтон» — 111:88 (29:23, 30:26, 30:28, 22:11)

22 января. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.