«Лейкерс» в овертайме обыграл «Оклахому» благодаря трипл-даблу Джеймса

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА 9 февраля в овертайме обыграл «Оклахому» (119:112).

Самым ценным игроковм встречи стал форвард калифорнийцев Леброн Джеймс, в активе которого 28 очков, 14 подборов и 12 результативных передач.

В еще одном матче дня «Денвер» уступил «Милуоки» (112:125).

НБА. Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Оклахома» — 119:112 ОТ (26:33, 30:27, 20:24, 34:26, 9:2)

«Денвер» — «Милуоки» — 112:125 (42:37, 20:22, 26:34, 24:32)