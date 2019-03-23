"Лейкерс" уступил "Бруклину" и лишился шансов выйти в плей-офф

"Бруклин" на выезде выиграл у "Лейкерс" (111:106) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Джо Харрис, который набрал 26 очков. У хозяев 33 очка и 20 подборов записал в свой актив Джавейл Макги. Леброн Джеймс набрал 25 очков при девяти подборах.

"Бруклин" занимает седьмое место на Востоке. "Лейкерс" на 11-й позиции на Западе. Команда лишилась шансов выйти в плей-офф.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Бруклин Нетс" - 106:111 (23:20, 20:24, 30:34, 33:33)

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