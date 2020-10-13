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«Лейкерс» сообщили, когда проведут чемпионский парад

07:46
&quot;Лейкерс&quot; завоевали 17-й чемпионский титул. Фото NBA
&quot;Лейкерс&quot; завоевали 17-й чемпионский титул. Фото NBA
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«Лейкерс» в 6-м матче финальной серии НБА переиграли «Майами» и в 17-й раз в истории стали чемпионами. Во вторник команда вернулась из Орландо в Лос-Анджелес.

Пресс-служба клуба в Twitter сделала объявление по поводу чемпионского парада: «Нам не терпится отпраздновать наш титул с нашими фанатами. После консультаций с городом и округом мы все согласны с тем, что радостное и широкое публичное празднование состоится, как только это будет безопасно. А пока еще раз благодарим вас за вашу поддержку!»

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