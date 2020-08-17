«Лейкерс» со второго раунда плей-офф будут играть в форме, посвященной Коби Брайанту

В случае победы над «Портлендом» в первом раунде плей-офф НБА, «Лейкерс» до конца плей-офф смогут использовать новую форму серии Black Mamba, посвященную легенде клуба Коби Брайанту, сообщает Los Angeles Times.

Дизайн игровой формы, которая символизирует связь команды с регионом и историей клуба, был разработан совместно с Брайантом в 2017 году. Форма выполнена в черном цвете с текстурой, напоминающей змеиную кожу. «Черная мамба» — прозвище покойного баскетболиста.

Вертолет с Брайантом и его дочерью Джанной на борту потерпел крушение 26 января в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек, все они погибли.