«Шарлотт» на выезде обыграл «Лейкерс»

«Шарлотт» одержал победу над «Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА со счетом 100:97.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес, набравший 29 очков. Лучший у «Лейкерс» — форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 передач.

«Шарлотт» одержал 13-ю победу и занимает 14-е место в Восточной конференции, «Лейкерс» потерпели 20-е поражение и идут 5-ми на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Шарлотт» — 97:100 (28:21, 20:16, 18:32, 31:31)

Л: Джеймс (26 очков + 11 передач), Хатимура (17), Дончич (14 очков + 11 подборов), Финни-Смит (12).

Ш: Бриджес (29), Болл (27), Смит (12).

20 февраля. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena»