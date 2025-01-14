«Сан-Антонио» на выезде победил «Лейкерс»

«Сан-Антонио» переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:102.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов. Лучшим у «Сперс» стал легкий форвард Девин Васселл, набравший 23 очка.

«Сан-Антонио» одержал 19 победу и занимает 11-е место в Западной конференции, «Лейкерс» потерпели 17 поражение и расположились на 7-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Сан-Антонио» — 102:126 (26:28, 36:25, 27:36, 13:37)

ЛАЛ: Дэвис (30 очков + 13 подборов), Джеймс (18), Ривз (12).

САН: Васселл (23), Вембаньяма (23), Касл (23), Барнс (17), Пол (13).