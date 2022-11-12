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12 ноября, 09:02

«Лейкерс» без Леброна проиграли «Сакраменто»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Лейкерс» дома проиграли «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:120.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сакраменто» Де'Аарон Фокс, который набрал 32 очков.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в предыдущем матче получил травму левой ноги и не принимал участие в игре с «Сакраменто».

«Лейкерс» потерпели пятое поражение подряд и идут на последнем, 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сакраменто» выиграли во второй раз кряду и занимают 10-ю строчку.

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Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Сакраменто» — 114:120 (23:23, 37:33, 28:31, 26:33)

12 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Сакраменто Кингз
Леброн Джеймс
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