«Лейкерс» разгромили «Голден Стэйт», Джеймс и Макги оформили по дабл-даблу

«Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромили «Голден Стэйт» — 120:94. Самым результативным игроком встречи стал форвард «озерников» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 результативных передач. На счету центрового Джавейла Макги 18 баллов и 17 подборов.

«Лейкерс» (9-2) возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. «Воины» (2-10) — последние. Они потеряли из-за травм Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина.

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