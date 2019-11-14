«Лейкерс» разгромили «Голден Стэйт», Джеймс и Макги оформили по дабл-даблу
08:38
«Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромили «Голден Стэйт» — 120:94. Самым результативным игроком встречи стал форвард «озерников» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 результативных передач. На счету центрового Джавейла Макги 18 баллов и 17 подборов.
«Лейкерс» (9-2) возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. «Воины» (2-10) — последние. Они потеряли из-за травм Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина.
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