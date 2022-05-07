«Лейкерс» провели переговоры с кандидатом на пост главного тренера

«Лейкерс» провели собеседование с одним из кандидатов на пост главного тренера Терри Стоттсом, сообщает ESPN.

Стоттс ранее работал в «Портленде». Перед увольнением в 2021 году 64-летний специалист восемь раз подряд выводил команду в плей-офф НБА.

«Лейкерс» ранее также пообщались с экс-тренером «Голден Стэйт» Марком Джексоном. В числе других кандидатов на вакантную должность упоминаются ассистенты Дарвин Хэм («Милуоки») и Эдриан Гриффин («Торонто»).

Напомним, «Лейкерс» после завершения сезона объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем.

«Лейкерс» продолжают поиски нового главного тренера для команды. В этом им помогает 13-кратный чемпион НБА Фил Джексон, который выступает в роли консультанта.