Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Лейкерс» проведут пятый матч финала НБА в форме в честь Коби Брайанта

09:38
Теги:

Пресс-служба «Лейкерс» объявила, что команда проведет пятый матч финальной серии плей-офф НБА против «Майами» в форме «Черная Мамба», которая посвящена легендарному игроку команды из Лос-Анджелеса, Коби Брайанту.

Коби Брайант погиб 26 января в Калабасасе (штат Калифорния, США) в результате крушения вертолета. Вместе с Брайантом на борту находились еще 8 человек, включая его дочь Джанну. Все находившиеся в вертолете погибли.

В пятой игре против «Хит» «Лейкерс» могут оформить чемпионство. Встреча пройдет в субботу, 10 октября, начало — в 4.00 (мск).

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир