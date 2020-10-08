«Лейкерс» проведут пятый матч финала НБА в форме в честь Коби Брайанта

Пресс-служба «Лейкерс» объявила, что команда проведет пятый матч финальной серии плей-офф НБА против «Майами» в форме «Черная Мамба», которая посвящена легендарному игроку команды из Лос-Анджелеса, Коби Брайанту.

Коби Брайант погиб 26 января в Калабасасе (штат Калифорния, США) в результате крушения вертолета. Вместе с Брайантом на борту находились еще 8 человек, включая его дочь Джанну. Все находившиеся в вертолете погибли.

В пятой игре против «Хит» «Лейкерс» могут оформить чемпионство. Встреча пройдет в субботу, 10 октября, начало — в 4.00 (мск).