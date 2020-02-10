В ближайшее время «Лейкерс» проведут переговоры с Дионом Уэйтерсом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

28-летний Уэйтерс был отчислен из «Мемфиса» 9 января, команда из Калифорнии видит в вышедшем на рынок свободных агентов экс-защитника «Гриззлис» потенциальное усиление перед плей-офф.

В сезоне-2019/20 Дион Уэйтерс провел за «Мемфис» всего 3 игры. Защитник выступал за «Кливленд» вместе с нынешним лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом, они вместе провели сезон-2014/15 в составе команды из Огайо.