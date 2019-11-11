«Лейкерс» проиграли «Торонто» и потерпели второе поражение в сезоне

«Лейкерс» (7-2) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграли «Торонто» (7-2) — 104:113. В конце второй четверти «озерники» вели в 11 очков, а к середине третьей упустили преимущество. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис, набравший 27 очков. Леброн Джеймс оформил очередной трипл-дабл из 13 очков, 13 подборов и 15 передач.

В параллельной встрече «Портленд» (4-6) в овертайме победил «Атланту» (3-6) — 124:113. 35 очков набрал защитник «Хокс» Трэй Янг.

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«ЛА Лейкерс» — «Торонто» — 104:113 (30:29, 30:23, 18:26, 26:35)

11 ноября.

Л: Дэвис (27), Джеймс (13+13 подоров+15 передач).

Т: Сиакам (24+11 подборов).

«Портленд» — «Атланта» — 124:113 ОТ (20:21, 26:23, 29:31, 32:32, 17:6)

П: Лиллард (30)

А: Янг (35), Паркер (27+11 подборов)

11 ноября.

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