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«Лейкерс» продлили победную серию, обыграв «Детройт»

08:35
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«Лейкерс» на своем паркете обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (106:99). Для команды из Лос-Анджелеса это пятая кряду победа.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Детройт» — 106:99 (23:22, 33:25, 19:32, 31:20)

Л: Дэвис (24 + 11 подборов), Джеймс (21 + 14 подборов + 11 передач), Карусо (13).

Д: Роуз (28), Михайлюк (14), Гэллоуэй (13).

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