«Лейкерс» продлили победную серию, обыграв «Детройт»
08:35
«Лейкерс» на своем паркете обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (106:99). Для команды из Лос-Анджелеса это пятая кряду победа.
НБА
Регулярный чемпионат
«Лейкерс» — «Детройт» — 106:99 (23:22, 33:25, 19:32, 31:20)
Л: Дэвис (24 + 11 подборов), Джеймс (21 + 14 подборов + 11 передач), Карусо (13).
Д: Роуз (28), Михайлюк (14), Гэллоуэй (13).
НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...