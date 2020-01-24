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«Лейкерс» продлили неудачную серию «Бруклина», Леброн оформил трипл-дабл

06:21
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«Бруклин» на своем паркете проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (113:128). «Нетс» потерпели пятое подряд поражение.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Лейкерс» — 113:128 (35:38, 35:37, 24:29, 19:24)

Б: Ирвинг (20), Принс (18), Леверт (16).

Л: Джеймс (27 + 12 подборов + 10 передач), Дэвис (16 + 11 подборов), Кузма (16).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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