«Лейкерс» продлили Джонсона и Гэбриэла на следующий сезон

«Лейкерс» воспользовались опцией в контрактах с форвардами Стэнли Джонсоном и Уэньином Гэбриэлом, чтобы продлить игроков на следующий сезон.

Таким образом, 26-летний Джонсон гарантированно заработает 2,2 миллиона долларов, а 25-летний Гэбриэл — 1,9 миллиона долларов. При этом контракт последнего останется негарантированным.

В прошедшем сезоне Джонсон сыграл в 48 матчах, набирая в среднем по 6,7 очка и 3,2 подбора, а Гэбриэл принял участие в 19 матчах, набирая по 6,7 очка и 4,3 подбора.