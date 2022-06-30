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Сегодня, 03:20

«Лейкерс» продлили Джонсона и Гэбриэла на следующий сезон

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лейкерс» воспользовались опцией в контрактах с форвардами Стэнли Джонсоном и Уэньином Гэбриэлом, чтобы продлить игроков на следующий сезон.

Таким образом, 26-летний Джонсон гарантированно заработает 2,2 миллиона долларов, а 25-летний Гэбриэл — 1,9 миллиона долларов. При этом контракт последнего останется негарантированным.

В прошедшем сезоне Джонсон сыграл в 48 матчах, набирая в среднем по 6,7 очка и 3,2 подбора, а Гэбриэл принял участие в 19 матчах, набирая по 6,7 очка и 4,3 подбора.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
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