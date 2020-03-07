«Лейкерс» прервал самую затяжную в истории клуба серию сезонов без выхода в плей-офф

«Лейкерс» гарантировал себе участие в плей-офф НБА. В матче регулярного чемпионата с «Милуоки» калифорнийцы победили со счетом 113:103 и обеспечили себе выход в плей-офф.

Отметим, что это первый выход «Лейкерс» в плей-офф с сезона-2012/13. Тогда «Лейкерс» в первом раунде проиграл «Сан-Антонио» со счетом 0-4.

За 72 года существования «Лейкерс» выходил в плей-офф 61 раз. Последняя серия без выхода в плей-офф была самой затяжной в истории клуба.