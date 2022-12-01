«Лейкерс» обыграли «Портленд», Джеймс набрал 31 очко

«Лейкерс» дома обыграли «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:109.

В составе «Лос-Анджелеса» самыми результативными игроками стали Леброн Джеймс (31 очко) и Энтони Дэвис (27). У «Портленда» больше остальных набрали Джерами Грант (27), Анферни Саймонс (22) и Джастис Уинслоу (21).

«Лейкерс» с 8 победами в 20 матчах занимают 13-е место на «Западе». «Портленд» — 11-й на «Западе» с 11 победами в 22 матчах.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Индиана» — 137:114 (33:20, 29:28, 44:35, 31:31)

1 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».

«ЛА Лейкерс» — «Портленд» — 128:109 (24:22, 42:40, 31:20, 31:27)

1 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».