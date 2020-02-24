«Лейкерс» подпишут Казинса летом, несмотря на то, что расторгли контракт с ним сейчас

«Лейкерс» подпишут контракт с центровым Демаркусом Казинсом летом 2020 года, сообщает Republiс.

Клуб из Калифорнии ранее расторг контракт с 29-летним баскетболистом, чтобы подписать тяжелого форварда Маркиффа Морриса с драфта отказов. Казинс стал игроком «Лейкерс» летом 2019 года, но не провел за команду ни одного матча из-за разрыва передней крестообразной связки во время предсезонной подготовки.

Сообщается, что клуб и баскетболист договорились: Казинс восстанавливается от травмы к лету и подписывает новый контракт, а сейчас освобождает место в заявке, чтобы «озерники» могли заявить Морриса до конца сезона.