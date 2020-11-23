Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Лейкерс» подписали контракт с Моррисом

23 ноября 2020, 23:57
Теги:

Форвард Маркифф Моррис подписал новый контракт с «Лейкерс», сообщает официальный сайт клуба. Детали сделки не разглашаются.

31-летний баскетболист в прошлом сезоне выступал за «Детройт», а затем перешел в «Лейкерс» и стал с командой чемпионом НБА. Он провел 14 матчей в регулярном чемпионате (5,3 очка, 3,2 подбора, 0,6 передачи) в среднем за игру и 21 — в плей-офф (5,9, 3,0, 1,0).

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир