«Лейкерс» подписали контракт с Моррисом

Форвард Маркифф Моррис подписал новый контракт с «Лейкерс», сообщает официальный сайт клуба. Детали сделки не разглашаются.

OFFICIAL: @Keefmorris is ready to run it back ? pic.twitter.com/lUuevaFxul — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 23, 2020

31-летний баскетболист в прошлом сезоне выступал за «Детройт», а затем перешел в «Лейкерс» и стал с командой чемпионом НБА. Он провел 14 матчей в регулярном чемпионате (5,3 очка, 3,2 подбора, 0,6 передачи) в среднем за игру и 21 — в плей-офф (5,9, 3,0, 1,0).