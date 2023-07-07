«Лейкерс» подписали Хэйса

«Лейкерс» на официальном сайте объявили о подписании центрового Джексона Хэйса.

23-летний американец этим летом вышел на рынок свободных агентов после завершения контракта с «Нью-Орлеаном». «Пеликанс» не стали делать игроку квалификационное предложение на 7,7 миллиона долларов.

Клуб из Лос-Анджелеса заключил с игроком двухлетний договор с опцией игрока на второй год. Сумма неизвестна.

В прошлом сезоне Хэйс сыграл в 48 матчах НБА, набирая в среднем по 5,0 очка и 2,8 подбора.