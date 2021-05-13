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«Лейкерс» подняли чемпионский баннер за прошлый сезон

07:35

«Лейкерс» в день матча с «Хьюстоном» провели церемонию поднятия чемпионского баннера за победу в сезоне-2019/20. Клуб откладывал эту процедуру, чтобы как можно больше людей смогли ее увидеть на трибунах.

Сегодня на арене «Стэйплс-центр» присутствовало около 3 тысяч болельщиков.

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