"Лейкерс" побеждают после двух поражений

Баскетболисты "Сакраменто Кингз", проигрывая после первой четверти "Майами Хит" 23 очка, нашли в себе силы переломить ход встречи и одержали победу - 101:97. Провал "Майами" во второй половине матча во многом объясняется неудачной игрой их лидера Тима Хардуэя. Набрав в первой половине встречи 22 очка, во второй Хардуэй совершал промах за промахом. В итоге он ограничил свою результативность 25 очками.