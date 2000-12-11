"Лейкерс" побеждают после двух поражений
Минувшей ночью в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации прошли 5 матчей.
Действующие чемпионы НБА, баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" сумели избежать третьего поражения подряд, разгромив на своей площадке "Детройт" - 112:88. По 26 очков у победителей набрали Шакил О'Нил и Коби Брайант. После 22 матчей подопечные Фила Джексона идут на четвертом месте в Западной конференции, имея в своем активе 15 побед и семь поражений.
Баскетболисты "Сакраменто Кингз", проигрывая после первой четверти "Майами Хит" 23 очка, нашли в себе силы переломить ход встречи и одержали победу - 101:97. Провал "Майами" во второй половине матча во многом объясняется неудачной игрой их лидера Тима Хардуэя. Набрав в первой половине встречи 22 очка, во второй Хардуэй совершал промах за промахом. В итоге он ограничил свою результативность 25 очками.
35 очков и 12 подборов Винса Картера не спасли "Торонто Рэпторс" от домашнего поражения "Финиксу" - 87:95. У гостей блестяще солировал разыгрывающий Джейсон Кидд, который, впрочем, не столько раздавал передачи, сколько сам забивал, набрав в итоге за матч 24 очка.
Двухочковый бросок Пирса, заброшенный им в овертайме вместе с сиреной, принес победу его "Бостону" над "Денвером" - 104:102. Пирс в итоге стал самым результативным игроком "Бостона", отметившись за вечер 28 очками.
В еще одной игре вчерашнего вечера "Даллас" в гостях разобрался с "Нью-Джерси" - 99:73.
"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Детройт" - 112:88.
Самые результативные: О'Нил 26 + 12 подборов, Брайант 26, Пенберти 12 - Стэкхаус 30.
"Сакраменто" - "Майами" - 101:97.
Самые результативные: Уэббер 19 + 10 подборов, Уильямс 15, Бэрри 14, Кристи 13, Туркоглу 11 - Хардуэй 25, Грант 19 + 16 подборов, Джонс 18, Мейсон 15.
"Торонто" - "Финикс" - 87:95.
Самые результативные: Картер 35 + 12 подборов, Уильямс 13, Петерсон 11 - Кидд 24 + 9 передач, Робинсон 22, Роджерс 19, Делк 12, Мэрион 11.
"Бостон" - "Денвер" - 104:102.
Самые результативные: Пирс 28, Уолкер 26 + 11 подборов, Андерсон 13, Бэтти 12, Стит 12 - Макдаэс 37 + 18 подборов, Ленард 21.
"Нью-Джерси" - "Даллас" - 73:99.
Самые результативные: Мартин 18, Дуглас 13, Джексон 12 + 11 подборов, Харрис 11 - Новицки 31, Финли 21, Эйсли 15.
Положение команд
Восточная конференция
Атлантический дивизион
Центральный дивизион
Западная конференция
Среднезападный дивизион
Тихоокеанский дивизион