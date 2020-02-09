«Лейкерс» победили «Голден Стэйт», «Денвер» вышел на второе место на «Западе»

«Голден Стэйт» (12-41) в домашнем матче регулярного сезона НБА уступили «Лейкерс» (39-12) — 120:125. Самым результативным игрокмо встречи стал форвард «озерников» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.

В параллельном матче «Финикс» (21-32) дома уступил «Денверу» (37-16) — 108:117. Гости вышли на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «ЛА Лейкерс» — 120:125 (25:33, 34:33, 25:30, 36:29)

Г: Крисс (26), Уиггинс (240

Л: Дэвис (27+10 подборов)

9 февраля.

«Финикс» — «Денвер» — 108:117 (37:28, 17:27, 24:28, 30:34)

Ф: Эйтон (28+19 подборов)

Д: Мюррей (36)

9 февраля.