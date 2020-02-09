«Лейкерс» победили «Голден Стэйт», «Денвер» вышел на второе место на «Западе»
07:36
«Голден Стэйт» (12-41) в домашнем матче регулярного сезона НБА уступили «Лейкерс» (39-12) — 120:125. Самым результативным игрокмо встречи стал форвард «озерников» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.
В параллельном матче «Финикс» (21-32) дома уступил «Денверу» (37-16) — 108:117. Гости вышли на второе место в турнирной таблице Западной конференции.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «ЛА Лейкерс» — 120:125 (25:33, 34:33, 25:30, 36:29)
Г: Крисс (26), Уиггинс (240
Л: Дэвис (27+10 подборов)
9 февраля.
«Финикс» — «Денвер» — 108:117 (37:28, 17:27, 24:28, 30:34)
Ф: Эйтон (28+19 подборов)
Д: Мюррей (36)
9 февраля.
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