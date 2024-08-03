«Лейкерс» открыли памятник Коби Брайанту и его дочери Джианне

«Лейкерс» открыли памятник пятикратному чемпиону НБА Коби Брайанту и его дочери Джианне у стадиона команды, сообщает пресс-служба клуба.

Статуя установлена около одного из входов на стадион «Лейкерс». Дата открытия памятника (2 августа 2024 года) является символичной — под «2» номером Джианна выступала в юношеском баскетболе, а «8» и «24» обозначают игровые номера самого Брайанта в «Лейкерс». В феврале была установлена первая статуя Брайанта рядом со стадионом клуба.

Ранее стало известно, что шкафчик Брайанта из раздевалки «Лейкерс», которым он пользовался с 2003 года по 2016-й, продали за 2,9 миллиона долларов.

Брайант погиб в 2020 году в возрасте 41 года при крушении частного вертолета в Калабасасе (штат Калифорния). Вместе с баскетболистом тогда погибли его 13-летняя дочь Джианна, еще 6 людей, находившихся на борту, и пилот вертолета.