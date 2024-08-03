Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 13:25

«Лейкерс» открыли памятник Коби Брайанту и его дочери Джианне

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Лейкерс» открыли памятник пятикратному чемпиону НБА Коби Брайанту и его дочери Джианне у стадиона команды, сообщает пресс-служба клуба.

Статуя установлена около одного из входов на стадион «Лейкерс». Дата открытия памятника (2 августа 2024 года) является символичной — под «2» номером Джианна выступала в юношеском баскетболе, а «8» и «24» обозначают игровые номера самого Брайанта в «Лейкерс». В феврале была установлена первая статуя Брайанта рядом со стадионом клуба.

Ранее стало известно, что шкафчик Брайанта из раздевалки «Лейкерс», которым он пользовался с 2003 года по 2016-й, продали за 2,9 миллиона долларов.

Брайант погиб в 2020 году в возрасте 41 года при крушении частного вертолета в Калабасасе (штат Калифорния). Вместе с баскетболистом тогда погибли его 13-летняя дочь Джианна, еще 6 людей, находившихся на борту, и пилот вертолета.

Баскетбол
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Коби Брайант
0
Читайте также
Соперница интерсекс-боксерши раскритиковала алжирку Хелиф
Дзюдоист из Афганистана попался на допинге на Олимпиаде
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шкафчик Коби Брайанта из раздевалки арены «Лейкерс» продали за рекордные деньги
Новости
RSS RSS
Все новости