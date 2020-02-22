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«Лейкерс» отчислят Демаркуса Казинса, чтобы подписать Маркиффа Морриса

09:26
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«Лейкерс» отчислят центрового Демаркуса Казинса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

По информации источника, команда из Калифорнии хочет освободить место в составе, чтобы подписать тяжелого форварда Маркиффа Морриса, который ранее договорился с «Детройтом» о выкупе контракта. Баскетболист покинет рынок отказов в воскресенье. Брат-близнец Маркиффа Морриса, Маркус, выступает за «Клипперс», который считается конкурентом «Лейкерс» в борьбе за титул в сезоне-2019/20.

Казинс подписал контракт с «Лейкерс» летом 2019 года, но не провел за команду ни одного матча из-за разрыва передней крестообразной связки во время предсезонной подготовки. Моррис провел за «Пистонс» 44 матча, набирая 11 очков, 3,9 подбора и 1,6 ассиста в среднем за игру.

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