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«Лейкерс» отчислили Казинса и подписали Маркиффа Морриса

15:55
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Пресс-служба «Лейкерс» объявила об отчислении из состава центрового Демаркуса Казинса и о подписании тяжелого форварда Маркиффа Морриса.

Казинс подписал контракт с «Лейкерс» летом 2019 года, но не провел за команду ни одного матча из-за разрыва передней крестообразной связки во время предсезонной подготовки. Моррис в сезоне-2019/20 выступал за «Детройт», он провел за команду 44 матча, набирая 11 очков, 3,9 подбора и 1,6 ассиста в среднем за игру. На прошлой неделе «Пистонс» договорились с Моррисом о выкупе контракта

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