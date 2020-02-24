«Лейкерс» отчислили Казинса и подписали Маркиффа Морриса

Пресс-служба «Лейкерс» объявила об отчислении из состава центрового Демаркуса Казинса и о подписании тяжелого форварда Маркиффа Морриса.

Markieff Morris is shooting a career-best 39.7% from 3-point range this season. https://t.co/RJOlqwICkf — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 24, 2020

Казинс подписал контракт с «Лейкерс» летом 2019 года, но не провел за команду ни одного матча из-за разрыва передней крестообразной связки во время предсезонной подготовки. Моррис в сезоне-2019/20 выступал за «Детройт», он провел за команду 44 матча, набирая 11 очков, 3,9 подбора и 1,6 ассиста в среднем за игру. На прошлой неделе «Пистонс» договорились с Моррисом о выкупе контракта