«Лейкерс» отчислили Дэниэлса и могут подписать на его место Уэйтерса

«Лейкерс» отчислили защитника Троя Дэниелса, сообщает официальный сайт клуба.

Дэниелс подписал контракт с командой из Лос-Анджелеса летом 2019 года. В сезоне-2019/20 игрок провел за «Лейкерс» 41 игру, набирая 4,2 очка и 1,1 подбора в среднем за матч.

По информации ESPN, на его место может прийти атакующий защитник Дион Уэйтерс, являющийся свободным агентом. Уэйтерс провел 3 игры за «Майами» в сезоне-2019/20, после чего он был отчислен из «Хит».