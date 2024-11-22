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Сегодня, 09:19

«Лейкерс» уступили «Орландо», Леброн оформил дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на своем паркете уступили «Орландо» со счетом 118:119.

Самым результативным на паркете стал форвард хозяев Энтони Дэвис, набравший 39 очков. У форварда «Мэджик» Франца Вагнера 37 очков и 11 передач, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 31 очко и сделал 10 подборов.

После этого матча «Лейкерс» с 10 победами занимают четвертое место в Западной конференции, «Орландо» с 10 победами — на четвертой строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Орландо» — 118:119 (38:36, 29:24, 21:29, 30:30)

22 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Орландо Мэджик
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