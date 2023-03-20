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Сегодня, 07:04

«Лейкерс» обыграли «Орландо» благодаря 35 очкам Ривза

Руслан Минаев
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«Лейкерс» дома обыграли «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:105.

«Лос-Анджелес» прервал серию из двух поражений и занимает 11-е место в турнирной таблице «Запада» (35 побед в 72 матчах). «Орландо» — на 13-й строчке «Востока» (29 побед в 72 матчах).

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«ЛА Лейкерс» — «Орландо» — 111:105 (28:25, 31:24, 25:32, 27:24)

(Л-А): Остин Ривз (35+6+6), Д`Анджело Расселл (18+6 передач), Энтони Дэвис (15+11 подборов).

(О): Франц Вагнер (21+8+7), Пауло Банкеро (21+6 подборов).

«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 107:117 (28:38, 16:26, 34:28, 29:25)

(Н-О): Брэндон Ингрэм (26+9 подборов), СиДжей Макколлум (26+6+5), Йонас Валанчюнас (21+12 подборов).

(Х): Джейлен Грин (40), Кевин Портер-мл. (25+5 подборов).

«Милуоки» — «Торонто» — 118:111 (33:29, 25:27, 31:39, 29:16)

(М): Брук Лопес (26), Яннис Адетокунбо (22+13+10), Крис Миддлтон (20+8+5).

(Т): Фред Ванвлит (23+11 передач), Оджи Ануноби (22), Якоб Пелтль (20+6 подборов).

«Портленд» — «ЛА Клипперс» — 102:117 (30:36, 25:23, 28:34, 19:24)

(Л-А): Пол Джордж (29+9 подборов), Кавай Леонард (24+5 подборов), Эрис Гордон (20), Расселл Уэстбрук (9+12+10).

(П): Юсуф Нуркич (23+11+5), Дэмиэн Лиллард (21+7+9).

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Орландо Мэджик
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Торонто Рэпторз
БК Хьюстон Рокетс
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