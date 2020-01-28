«Лейкерс» опубликовали первое заявление после смерти Брайанта

«Лейкерс» выступили с первым заявлением со дня гибели легенды клуба Коби Брайанта. «Озерники» сохраняли молчание с момента трагедии.

«В консультации с НБА игра между «Лейкерс» и «Клипперс» была перенесена. Мы хотим поблагодарить всех вас за огромную поддержку и соболезнования. Это очень трудное время для всех нас. Мы продолжим поддерживать семью Брайантов и будем делиться большей информацией по мере ее появления», — отмечено я в заявлении.

Матч «Лейкерс» — «Клипперс» был перенесен на неопределенное время.