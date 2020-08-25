«Лейкерс» одержали третью победу в серии с «Портлендом», Леброн набрал 30 очков

«Лейкерс» победили «Портленд» (135:115) в матче первого раунда плей-офф НБА. Команда ведет в серии со счетом 3-1.

В составе победителей самым результативным стал Леброн Джеймс, который набрал 30 очков. У «Портленда» лучшим снайпером стал Юсуф Нуркич — 20 очков.

Следующий матч состоится 27 августа.

НБА

Плей-офф

Запад. Первый раунд

Четвертый матч

«Портленд» — «Лейкерс» — 115:135 (25:43, 26:37, 36:32, 28:23)

Счет в серии: 1-3