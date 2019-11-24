«Лейкерс» одержал седьмую победу подряд. Леброн Джеймс набрал 30 очков

В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» в гостях обыграл «Мемфис» со счетом 109:108.

Форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс набрал 30 очков и сделал 6 подборов и 4 передачи. В составе «Мемфиса» лидером по набранным очкам стал Джа Морант. На его счету 26 очков, 3 подбора и 4 передачи.

Для «Лейкерс» эта победа стала седьмой подряд. После 16 игр команда уверенно лидируют в Западной конференции.

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Регулярный сезон

«Миннесота» — «Финикс» — 98:100 (23:30, 22:22, 28:30, 25:18)

24 ноября.

«Индиана» — «Орландо» — 111:106 (24:25, 31:20, 28:40, 28:21)

24 ноября.

«Шарлотт» — «Чикаго» — 115:116 (23:34, 26:22, 25:13, 41:47)

24 ноября.

«Филадельфия» — «Майами» — 113:86 (28:13, 27:22, 37:24, 21:27)

24 ноября.

«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» — 104:111 (16:32, 27:36, 28:21, 33:22)

24 ноября.

«Атланта» — «Торонто» — 116:119 (27:26, 34:26, 29:35, 26:32)

24 ноября.

«Мемфис» — «ЛА Лейкерс» — 108:109 (35:25, 28:30, 21:30, 24:24)

24 ноября.

«Кливленд» — «Портленд» — 110:104 (19:19, 30:23, 27:27, 34:35)

24 ноября.

«Милуоки» — «Детройт» — 104:90 (27:24, 27:23, 23:22, 27:21)

24 ноября.

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков