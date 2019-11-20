«Лейкерс» обыграли «Оклахому», Леброн сделал трипл-дабл

«Лейкерс» выиграли у «Оклахомы» (112:107) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис — 34 очка. Леброн Джеймс сделал трипл-дабл — 25 очков, 11 подборов, 10 передач. У гостей самым результативным стал Деннис Шредер — 31 очко.

«Лейкерс» лидируют в Западной конференции. «Оклахома» на десятой позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Оклахома» — 112:107 (33:28, 30:25, 30:34, 19:20)

20 ноября.