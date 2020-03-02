«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан», «Вашингтон» победил «Голден Стэйт»
07:05
«Нью-Орлеан» (26-34) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступил «Лейкерс» (46-13) — 114:122. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Зайон Уильямсон, набравший 35 очков. На счету Леброна Джеймса трипл-дабл из 34 очков, 12 подборов и 13 передач.
В параллельной встрече «Голден Стэйт» (13-48) дома проиграл «Вашингтону» (22-37) — 110:124. Защитник «волшебников» Брэдли Бил набрал 34 очка.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Нью-Орлеан» — «ЛА Лейкерс» — 114:122 (33:29, 28:34, 34:30, 19:29)
Н: Уильямсон (35)
Л: Джеймс (34+12 подборов+13 передач)
2 марта.
«Голден Стэйт» — «Вашингтон» — 110:124 (28:35, 29:28, 19:31, 34:30)
Г: Уиггинс (27)
В: Бил (34), Бертанс (29)
2 марта.