«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан», «Вашингтон» победил «Голден Стэйт»

«Нью-Орлеан» (26-34) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступил «Лейкерс» (46-13) — 114:122. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Зайон Уильямсон, набравший 35 очков. На счету Леброна Джеймса трипл-дабл из 34 очков, 12 подборов и 13 передач.

В параллельной встрече «Голден Стэйт» (13-48) дома проиграл «Вашингтону» (22-37) — 110:124. Защитник «волшебников» Брэдли Бил набрал 34 очка.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Орлеан» — «ЛА Лейкерс» — 114:122 (33:29, 28:34, 34:30, 19:29)

Н: Уильямсон (35)

Л: Джеймс (34+12 подборов+13 передач)

2 марта.

«Голден Стэйт» — «Вашингтон» — 110:124 (28:35, 29:28, 19:31, 34:30)

Г: Уиггинс (27)

В: Бил (34), Бертанс (29)

2 марта.