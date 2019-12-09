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«Лейкерс» обыграли «Миннесоту», Дэвис набрал 50 очков

07:59
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«Лейкерс» (21-3) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победили «Миннесоту» (10-12) — 142:125. Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Энтони Дэвис, набравший 50 очков. Его партнер по команде Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 32 баллов и 13 результативных передач.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Миннесота» — 142:125 (39:31, 34:34, 37:38, 32:22)

Л: Дэвис (50), Джеймс (32+13 передач)

М: Уиггинс (19)

9 декабря.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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