«Лейкерс» обыграли «Миннесоту», Дэвис набрал 50 очков
07:59
«Лейкерс» (21-3) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победили «Миннесоту» (10-12) — 142:125. Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Энтони Дэвис, набравший 50 очков. Его партнер по команде Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 32 баллов и 13 результативных передач.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Лейкерс» — «Миннесота» — 142:125 (39:31, 34:34, 37:38, 32:22)
Л: Дэвис (50), Джеймс (32+13 передач)
М: Уиггинс (19)
9 декабря.
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