«Лейкерс» обыграли «Финикс», Джеймс оформил трипл-дабл

«Лейкерс» (27-7) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победили «Финикс» (13-21) — 117:107. В составе хозяев трипл-дабл из 31 очка, 12 подборов и 12 передач оформил форвард Леброн Джеймс. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Девин Букер, набравший 32 балла.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Финикс» — 117:107 (43:17, 31:24, 27:38, 16:28)

Л: Джеймс (31+12 подборов +12 передач)

Ф: Букер (32)

2 января.