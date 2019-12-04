«Лейкерс» обыграли «Денвер» в матче лидеров Западной конференции

«Лейкерс» на выезде переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА (105:96). «Наггетс» потерпели второе поражение кряду.

Команда из «Лос-Анджелеса» продолжает лидировать в Западной конференции, а «Денвер» идет вторым.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Лейкерс» — 96:105 (24:28, 25:32, 27:24, 20:21)

Д: Мюррей (22), Миллсэп (21), Йокич (13).

Л: Дэвис (25 + 10 подборов), Джеймс (25), Ховард (13).

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