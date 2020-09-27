«Лейкерс» обыграли «Денвер» и вышли в финал НБА, Леброн сделал трипл-дабл

«Лейкерс» сыграют в финале НБА сезона-2019/20. Команда обыграла «Денвер» (117:107) в пятом матче полуфинальной серии и одержала общую победу со счетом 4-1.

В составе победителей самым результативным стал Леброн Джеймс, который сделал трипл-дабл — 38 очков, 15 подборов и 10 результативных передач. 25 очков в активе его партнера Энтони Дэвиса.

Второй финалист определится в противостоянии «Бостона» и «Майами». На данный момент «Майами» ведет в серии: 3-2.

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

«ЛА Лейкерс» — «Денвер» — 117:107 (33:30, 28:21, 26:33, 30:23)

27 сентября.

Счет в серии: 4-1