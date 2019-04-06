"Лейкерс" обыграл "Клипперс"

"Лейкерс" выиграл у "Клипперс" (122:117) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Алекс Карусо, который набрал 32 очка при 10 подборах. У "Клипперс" с 27 очками лучшим снайпером стал Данило Галлинари.

"Лейкерс" занимает 11-е место на Востоке. Команда потеряла шансы на место в плей-офф. "Клипперс" уже вышел в плей-офф и занимает шестое место.

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" - "Лейкерс" - 117:122 (30:35, 37:26, 19:23, 31:38)

6 апреля.

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