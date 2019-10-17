«Лейкерс» обыграл «Голден Стэйт», Леброн оформил дабл-дабл

«Лейкерс» переиграл «Голден Стэйт» в предсезонном матче (126:93). Самым результативным игроков в составе победителей стал форвард Леброн Джеймс, офоривщий дабл-дабл — 18 очков и 11 передач.

В других сегодняшних матчах «Оклахома-Сити» уступила «Мемфису» (119:124), «Детройт» выиграл у «Шарлотт» (116:110), «Сан-Антонио» победил «Хьюстон» (128:114).

НБА

Предсезонные матчи

«Шарлотт» — «Детройт» — 110:116 (28:25, 30:36, 30:28, 22:27)

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 96:100 (25:27, 29:34, 17:19, 25:20)

«Оклахома-Сити» — «Мемфис» — 119:124 (28:27, 31:25, 28:46, 32:26)

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 114:128 (22:36, 29:29, 28:32, 35:31)

«Юта» — «Портленд» — 118:126 (32:38, 33:29, 21:27, 32:32)

«Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 126:93 (33:20, 38:25, 33:31, 22:17)