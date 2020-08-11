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«Лейкерс» обыграл «Денвер» и прервал трехматчевую серию из поражений

06:54
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Денвер» со счетом 124:121 (31:25, 33:34, 24:29, 36:33).

Самым результативным на площадке стал защитник «Наггетс» Пи Джей Дозьер, набравший 18 очков. Клуб из Лос-Анджелеса прервали серию из трех поражений.

После этого матча «Лейкерс» с 52 победами в 70 матчах лидируют в Западной конференции, «Денвер» с 46 победами в 71 встречи — на третьей строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Денвер» — 124:121 (31:25, 33:34, 24:29, 36:33)

11 августа.

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