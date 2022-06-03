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«Лейкерс» объявили о назначении Дарвина Хэма на пост главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лейкерс» на официальном сайте 3 июня объявили о назначении Дарвина Хэма на должность главного тренера.

Хэм стал 28-м главным тренером в истории «Лейкерс», заменив Фрэнка Вогеля, который был отправлен в отставку.

48-летний специалист ранее никогда не работал главным тренером в НБА. С 2018 года он был помощником в штабе Майка Буденхольцера в «Милуоки». В период с 2011 по 2013 годы ассистировал в «Лейкерс».

Напомним, «Лейкерс» не попали в плей-офф по итогам сезона-2021/22 в НБА. В турнирной таблице команда заняла 11-е место в Западной конференции, одержав 33 победы.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
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