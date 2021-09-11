«Лейкерс» обменяют Газоля в «Мемфис»
«Лейкерс» и «Мемфис» согласовали обмен центрового Марка Газоля. Как сообщает ESPN, 36-летний испанец присоединится к «Гриззлиз», но клуб его сразу же отчислит.
«Мемфис» хочет позволить игроку остаться в Испании с семьей. Сам Газоль планирует вернуться в «Барселону», за которую играл с 2003 по 2006 год в начале карьеры.
Кроме Газоля «Мемфис» получит от «Лейкерс» пик второго раунда драфта 2024 года и денежную компенсацию. В Лос-Анджелес отправится центровой Ван Чжэлинь. При этом этот обмен позволит «Лейкерс» сэкономить 10 миллионов долларов.
В прошлом сезоне Газоль провел за «Лейкерс» 52 матча, набирая в среднем по 5,0 очка, 4,1 подбора, 2,1 передачи и 1,1 блок-шота.
Методология
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