"Лейкерс" обменял в "Вашингтон" всех игроков, кроме Леброна, Дэвиса и Кузмы

"Лейкерс" обменял Мо Вагнера, Исаака Бонгу и Джаммарио Джонса в "Вашингтон", как часть сделки по обмену Энтони Дэвиса с "Нью-Орлеаном", сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Также "озерники" отдали драфт-пик второго раунда 2022 года, чтобы "волшебники" забрали всех перечисленных игроков.

"Лос-Анджелес" освободил в платежке 4 миллиона долларов, также Энтони Дэвис отказался от бонуса в 4,8 миллиона. Таким образом, "Лейкерс" могут заключить еще один максимальный контракт.

Напомним, ранее "Лос-Анджелес" отдал за Дэвиса Лонзо Болла, Брэндона Ингрэма и Джоша Харта. Остальные игроки "Лейкерс" 1 июля могут стать свободными агентами.

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