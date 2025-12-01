«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан», Дончич и Ривз набрали 67 очков на двоих

«Лейкерс» дома обыграли «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:121.

У хозяев самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич — 34 очка, 12 подборов и 7 передач. У Остина Ривза — 33 очка и 8 передач. У гостей больше всех очков набрал Браус Макгоуэнс — 23.

«Лейкерс» одержали седьмую победу подряд. Клуб из Лос-Анджелеса занимает второе место в таблице Западной конференции — 15 побед в 19 играх.

«Пеликанс» замыкают таблицу — 3 победы и 18 поражений.

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«Лейкерс» — «Нью-Орлеан» — 133:121 (46:27, 31:30, 31:35, 25:29)

1 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.