«Лейкерс»: «Мы опустошены и навсегда изменились из-за внезапной потери Брайанта»

«Лейкерс» в Twitter опубликовал сообщение в связи с гибелью легенды НБА Коби Брайанта.

— Мы опустошены и навсегда изменились из-за внезапной потери Коби Брайанта и его дочери Джанны, — говорится в сообщении. — Мы посылаем нашу любовь Ванессе, семье Брайанта, а также семьям других пассажиров.

Слова не могут выразить, как много Коби значит для «Лейкерс», наших фанатов и нашего города. Больше чем баскетболист, он был любимым отцом, мужем и товарищем по команде. Их любовь и свет навсегда останутся в наших сердцах.