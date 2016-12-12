07:53 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Лейкерс" Мозгова потерпели шестое поражение кряду, проиграв "Никс"

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"Лейкерс" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступили "Никс" - 112:118. Лучшим снайпером встречи стал форвард ньюйоркцев Кристапс Порзингис, набравший 26 очков. Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов вышел на площадку в стартовом составе, провел на паркете более 22 минут, набрал четыре очка, сделал четыре подбора и одну передачу.

Команда из Лос-Анджелеса потерпела шестое поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" - "Никс" - 112:118 (30:32, 26:25, 19:27, 37:34)

Л: Уильямс (24), Денг (22), Рэндл (17), Янг (15), Мозгов (4+4 подбора+1 передача).

Н: Порзингис (26+12 подборов), Роуз (25), Дженнингс (19), Ли (16).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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