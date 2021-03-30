«Лейкерс» могут расстаться с Марком Газолем

«Лейкерс» могут выкупить контракт центрового Марка Газоля в связи с подписанием Андре Драммонда, сообщает Bleacher Report.

На данный момент в составе «Лейкерс» трое центровых: Драммонд, Газоль и Монтрез Харрелл.

36-летний испанский центровой, выигравший чемпионат с «Торонто» в 2019 году, набирает за «Лейкерс» 4,8 очка, 3,9 подбора и 2,0 передачи за 19,8 минуты в среднем за матч.